Ο Μέσι δεν σκόραρε ωστόσο «έφτιαξε» το πρώτο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι και η ομάδα από την Καλιφόρνια επικράτησε με 2-0 της Σολτ Λέικ στην πρεμιέρα του MLS.

Επιστροφή στη δράση για τον Λιονέλ Μέσι. Έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες μετά το τελευταίο του επίσημο παιχνίδι, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ επέστρεψε στα αγαπημένα του λημέρια και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 2-0 επί της Σολτ Λέικ στην πρεμιέρα του MLS.

Ο «pulga» δεν σκόραρε ωστόσο η συνολική του παρουσία ήταν κομβική για να φτάσει στη νίκη η Ίντερ Μαϊάμι. Μαζί του ήταν φυσικά και το... παρεάκι από τη Βαρκελώνη καθώς στο αρχικό σχήμα του Τάτα Μαρτίνο βρέθηκαν επίσης οι Σουάρες, Μπουσκέτς και Άλμπα.

Ο Μέσι ήταν αυτός που «έφτιαξε» το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο 38ο λεπτό με τον Τέιλορ να γράφει το 1-0. Το 2-0 το πέτυχε ο Γκόμες μετά από πάσα του Λουίς Σουάρες στο 83ο λεπτό, με την ομάδα από την Καλιφόρνια να ξεκινάει με το δεξί τη σεζόν στο MLS.

