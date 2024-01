Ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι είναι και επίσημα ο Νίκολας Φρέιρε ο οποίος αγωνίστηκε το πρώτο εξάμηνο της σεζόν ως δανεικός στον Ολυμπιακό.

Είναι από τις μεταγραφές του καλοκαιριού στον Ολυμπιακό που δεν πέτυχαν είναι ο Νίκολας Φρέιρε, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Πούμας και εν τέλει αποφασίστηκε να κοπεί πρόωρα ο δανεισμός του από τους Πειραιώτες.

Ο Αργεντινός στόπερ βρήκε αμέσως την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη, καθώς η Πούμας δεν τον υπολόγιζε.

Αυτή είναι η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου στόπερ και ο ίδιος παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις, δείχνοντας τη χαρά του για την επίτευξη της μεταγραφής στο κλαμπ του MLS.

Bienvenido, Freire✍️🇦🇷



We have signed Argentine defender Nicolás Freire from LIGA MX side Pumas UNAM on loan through the 2024 MLS season.



Details: https://t.co/Z5xUMAAYFT pic.twitter.com/x7R3i9B7tl