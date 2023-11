«Ο Λουίς Σουάρες ετοιμάζεται να πάει στην Ίντερ Μαϊάμι το 2024»

Ο Λουίς Σουάρες ετοιμάζεται να πάρει μεταγραφή στο MLS για να φορέσει τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι το 2024, σύμφωνα με την «El Pais».

Σύμφωνα με την «El Pais» ο Ουρουγουανός επιθετικός θα πάρει μεταγραφή στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ και εκεί αναμένεται να συναντήσει ξανά τον καλό του φίλο, Λιονέλ Μέσι αλλά και τους άλλοτε συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, Σέρχιο Μπουσκέτς και Τζόρντι Άλμπα.

Ο Σουάρες σε 45 εμφανίσεις με τη φανέλα της Γκρέμιο έχει καταγράψει 19 γκολ και 15 ασίστ όντας και ο αρχηγός της ομάδας από το Πόρτο Αλέγκρε.

🚨 EL PAÍS (Uruguay): Suárez's arrival at Inter Miami is planned for 2024.



- Inter Miami will offer a 1-year contract with the option to renew for 1 year.



- Suárez travels to Miami in December to adjust the last details of the contract and choose a house for the family.… pic.twitter.com/3EwpGShOSC