Η Ίντερ Μαϊάμι ακύρωσε την προγραμματισμένη περιοδεία της για τις αρχές Νοεμβρίου στην Κίνα, λόγω «απρόβλεπτων καταστάσεων» όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι είχε κανονίσει δύο φιλικά στην Κίνα, με την Qingdao Hainiu στις 5 Νοεμβρίου και στη συνέχεια με την κινεζική, Chengdu Rongcheng, στην Chengdu στις 8 Νοεμβρίου. Ωστόσο το ποδοσφαιρικό κοινό της χώρας δεν θα δει από κοντά τον Αργεντινό super star, ο οποίος πήρε πρόσφατα την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

«Ο διοργανωτής της περιοδείας, NSN, ενημέρωσε την Ίντερ Μαϊάμι για την ακύρωση της περιοδείας της στην Κίνα λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων στην Κίνα. Η φιλοδοξία της Ίντερ Μαϊάμι παραμένει να επεκτείνει την παγκόσμια εμβέλειά της παίζοντας μπροστά σε απίστευτους φιλάθλους από όλο τον κόσμο. Ο σύλλογος θα συνεχίσει να διερευνά μελλοντικές ευκαιρίες με την NSN για την επίτευξη αυτού του στόχου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ίντερ Μαϊάμι.



