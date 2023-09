Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε ένα υπέροχο τέρμα στη νίκη της Ατλάντα Γιουνάιτεντ με 4-1 επί της Μόντρεαλ Ίμπακτ, μία νίκη με την οποία εκείνη εξασφάλισε την απευθείας συμμετοχή της στα Play-offs.

Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ του Γιώργου Γιακουμάκη επικράτησε με 4-1 της Μόντρεαλ Ίμπακτ και εξασφάλισε έτσι την συμμετοχή απευθείας στα Play-offs του MLS. Ο Έλληνας επιθετικός μάλιστα σκόραρε ξανά για την ομάδα του, αυτή τη φορά μ' ένα τρομερό σκαφτό πλασέ.

Ο Γιακουμάκης πίεσε με την βοήθεια ενός συμπαίκτη του τον αντίπαλο κεντρικό αμυντικό, εκείνος έχασε την μπάλα και ο Έλληνας φορ βλέποντας πως ο τερματοφύλακας της καναδικής ομάδας είχε ήδη ξεκινήσει να βγαίνει για να προλάβει να τον κλείσει, εκτέλεσε άμεσα μ' ένα υπέροχο σκαφτό τελείωμα, που δεν του άφησε καθόλου περιθώρια αντίδρασης.

Ο 28χρονος φορ παρέμεινε έτσι στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της αμερικανικής λίγκας «συγκατοικώντας» εκεί με τους Λουτσιάνο Ακόστα του Σινσινάτι και Χανί Μουκτάρ του Νάσβιλ.

Δείτε το τρομερό γκολ του Γιακουμάκη:

Put some respect on Giorgos's name 😤 pic.twitter.com/XSFeEE5QgZ