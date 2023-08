Ο Τόμας Βατσλίκ θα αγωνιστεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού για πρώτη φορά στην καριέρα του, υπογράφοντας συμβόλαιο για 1+1 χρόνο με τη New England Revolution του MLS.

Μετά από επτά σταθμούς στην Ευρώπη, ανάμεσα στους οποίους και ο Ολυμπιακός, ο Τόμας Βατσλίκ μετακομίζει στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και τις ΗΠΑ, για να φορέσει τη φανέλα της New England Revolution.

Ο Τσέχος κίπερ, ο οποίος αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους από το καλοκαίρι του 2021 ως τον περασμένο χειμώνα, ανακοινώθηκε από τον σύλλογο του MLS για μία σεζόν και με την προοπτική ανανέωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών ως το 2025.

Στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ο διεθνής πορτιέρε έπαιξε στην Championship με τη Χάντερσφιλντ μετρώντας 13 εμφανίσεις.

🇨🇿 With a wealth of European experience, goalkeeper Tomáš Vaclík signs as a free agent 🔵🔴