Ξεκαρδιστικό βίντεο: Αμερικανός σπίκερ έπαθε... Μίκι Μάους μετά τη γκολάρα του Σβιντέρσκι! (vid)

Ο Κάρολ Σβιντέρσκι (δύο γκολ) ήταν πρωταγωνιστής της Σαρλότ στο 2-2 κόντρα στο Σινσινάτι, αλλά την παράσταση συνολικά έκλεψε ο σπίκερ του ματς, η φωνή του οποίου «έσπασε» στο δεύτερο γκολ και θύμισε τον... Μίκι Μάους.

Τα δύο άψογα γκολ του Κάρολ Σβιντέρσκι δεν ήταν αρκετά για να δώσουν τη νίκη στη Σαρλότ, στο παιχνίδι απέναντι στο Σινσινάτι που διεξήχθη τα ξημερώματα (2-2). Ήταν, όμως, υπέρ-αρκετά αφενός αφενός για να «τρελάνουν» τον σπίκερ της αναμέτρησης κι αφετέρου για να τον κάνουν viral λόγω της φωνής του που ξαφνικά θύμισε κάτι από... Μίκι Μάους.

Στο 24ο λεπτό, κι αφότου είχε ανοίξει το σκορ με εντυπωσιακό τελείωμα μίας επαφής, ο Πολωνός πρώην φορ του ΠΑΟΚ σκόραρε εξίσου εντυπωσιακά με δύσκολη εκτέλεση με το μυτάκι στον αέρα και ο σχολιαστής του τοπικού ραδιοφώνου της Σαρλότ αύξησε αμέσως τα ντεσιμπέλ. Μόνο που ξαφνικά, η φωνή του «έσπασε» με παράδοξο τρόπο και το αποτέλεσμα ήταν από αξιοπερίεργο μέχρι ξεκαρδιστικό.

Για την ιστορία το ματς έληξε 2-2 με δύο γκολ των φιλοξενούμενων στο δεύτερο μέρος.

Δείτε και κυρίως ακούστε το βίντεο:

Swigoalski's are best served with a braceski ✌️ pic.twitter.com/Nrwf6x9wK9