Ένας Κύπριος προπονητής στη λίγκα του Μέσι: «Σε λίγα χρόνια η Αμερική θα είναι ποδοσφαιρική υπερδύναμη»

Λίγες εβδομάδες πριν δώσει το «παρών» στο Football 360 Summit, ο Ευθύμης Κυπριανού της Χιούστον Ντάιναμο μίλησε στο Gazzetta για την εμπειρία του από το MLS, τον ρόλο των ακαδημιών και όσα θα ήταν σημαντικό να αλλάξουν σε Ελλάδα και Κύπρο.

Από την Κύπρο στην Ασία κι από το Κατάρ και το Ντουμπάι στην Ελλάδα πριν απογειωθεί προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και την Αμερική. Όχι, δεν πρόκειται για κάποιον ταξιδιώτη αλλά για έναν γυμναστή που δούλεψε σκληρά με σκοπό να γίνει ο ίδιος ο καλύτερος πριν αφιερωθεί στο πώς να βελτιώσει τους ποδοσφαιριστές του.

Ο Ευθύμης Κυπριανού, ένας πιστοποιημένος… επιστήμονας του ποδοσφαίρου από την Κύπρο, ζει το δικό του American dream, όντας επικεφαλής προπονητής φυσικής κατάστασης των ακαδημιών της Χιούστον Ντάιναμο του MLS. Κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στις Αθλητικές Επιστήμες, του προπονητικού διπλώματος UEFA A’ αλλά και υποψήφιος διδάκτορας στο πανεπιστήμιο John Moores του Λίβερπουλ, θα βρεθεί στην Ελλάδα ως ομιλητής στο τρίτο ποδοσφαιρικό συνέδριο Football 360 Summit.

Προτού μοιραστεί τις γνώσεις του όμως στην OPAP Arena στις 24 Ιουνίου μοιράστηκε στο Gazzetta όλες τις εμπειρίες της εντυπωσιακής του πορείας, μιλώντας για την ποδοσφαιρική Αμερική που… έρχεται, τον τρόπο λειτουργίας των ακαδημιών της Χιούστον, τη συνεργασία του με τον Τσάβι στο Κατάρ αλλά και όσα θα μπορούσαν να γίνονται καλύτερα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχεις στο Football 360 Summit; Πώς βλέπεις τα πράγματα γύρω από το συνέδριο αυτό και ποια θέματα θα αγγίξεις;

Έχω εμπειρία από άλλα συνέδρια αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχω στο συγκεκριμένο. Φαίνεται εξαιρετικό, από όσα έχω ακούσει κι έχω δει, είναι ένα διεθνούς φήμης σεμινάριο με καλούς ομιλητές και σίγουρα αποτελεί τιμή για μένα το ότι θα είμαι ένας από αυτούς.

Προσωπικά θα εκφωνήσω δύο ομιλίες. Η πρώτη θα αφορά τον τακτικό περιοδισμό στο ποδόσφαιρο και πως μπορεί κανείς να δουλέψει τη φυσική κατάσταση χρησιμοποιώντας την μπάλα, σε μια πιο ποδοσφαιρική προπόνηση και η δεύτερη θα αφορά τη δύναμη στο ποδόσφαιρο.

Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο;

Εγώ ως παιδί ήμουν αθλητής στίβου. Ποδόσφαιρο έπαιξα ερασιτεχνικά λίγο αργότερα, αλλά επειδή πάντα πρότυπό μου ήταν ο αδερφός μου που δούλευε σε ομάδες ποδοσφαίρου σαν γυμναστής με ενέπνευσε προς αυτόν τον δρόμο. Σιγά σιγά ξεκίνησα να κάνω προπονήσεις, μπήκα στον χώρο. Αρχικά σε πιο μικρές κατηγορίες στην Κύπρο και έπειτα στην πρώτη μου επαγγελματική δουλειά, στον Απόλλωνα Λεμεσού, όπου πήραμε Κύπελλο, η ομάδα βγήκε στο Europa League. Πέρασα και από την εθνική ομάδα της Κύπρου.

Στη συνέχεια πήγα στο Κατάρ στην Aspire Academy, δούλεψα και στην εθνική του και έπειτα στη Χάττα στο Ντουμπάι, όπου συνεργάστηκα και με τον Χρήστο Κόντη. Για ένα διάστημα δούλεψα και στον ΟΦΗ μαζί με τον κ. Νιόπλια, έπειτα στην Ομόνοια και από το 2021 και μετά εδώ στη Χιούστον Ντάιναμο στην Αμερική.

Είναι ιδιαίτερο ένα παιδί που ασχολείται με το ποδόσφαιρο να θέλει να γίνει προπονητής και όχι ποδοσφαιριστής ας πούμε. Γιατί διάλεξες την προπονητική;

Πάντα μου άρεσε το κομμάτι της βελτίωσης, της πειθαρχίας, του πώς μπορώ να γίνω καλύτερος σαν αθλητής, Μεγαλώνοντας και επειδή είχα κάποιους τραυματισμούς άρχισα να σκέφτομαι την επόμενη μέρα. Οι μέντορές μου καταλάβαιναν το ότι είχα αυτό που λέμε coaching eye. Έβλεπα κάποια πράγματα και μπορούσα να τα διορθώσω. Σιγά σιγά αποφάσισα πως αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια πορώθηκα.

Ποιος είναι ο ρόλος σου στη Χιούστον και πώς είναι τα πράγματα εκεί;

Εμένα με έχει προσλάβει ο σύλλογος, ο οποίος αποτελείται από την αντρική, τη γυναικεία ομάδα και την ακαδημία. Αυτή τη στιγμή είμαι ο επικεφαλής προπονητής φυσικής κατάστασης στην ακαδημία, αλλά παράλληλα είμαι υπεύθυνος για την έρευνα του συλλόγου κι έχω κι έναν υποστηρικτικό ρόλο στην πρώτη ομάδα. Γενικά όλα τα γρανάζια του clubσυνεργαζόμαστε, είμαστε όλοι μαζί σε ένα τεράστιο project.

Οι εγκαταστάσεις απλά δεν υπάρχουν, έχουν επενδυθεί τεράστια ποσά. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε μια κανονική επιχείρηση. Πηγαίνω το πρωί στη δουλειά, χτυπάω την κάρτα μου, παρέχεται ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός, ο σύλλογος φροντίζει να μας δίνει ευκαιρίες να παρακολουθούμε συνεχώς νέα επιμορφωτικά προγράμματα. Πηγαίνουμε σε διάφορα σεμινάρια, στο τέλος του χρόνου υπάρχει αξιολόγηση για όλους. Είναι κάτι φοβερό.

Πώς προέκυψε αυτή η ευκαιρία για εσένα;

Το διαβατήριό μου για αυτή την ευκαιρία ήταν το βιβλίο που έχω γράψει για τη φυσική κατάσταση στο ποδόσφαιρο (Εξισορρόπηση Φυσικού & Τακτικού Φορτίου στο Ποδόσφαιρο: Μια Ολιστική Προσέγγιση) και η εμπειρία μου από το Κατάρ. Εκεί γνώρισα και συνεργάστηκα με τεράστια ονόματα, όπως ο Τσάβι. Ήμασταν σε διπλανά γραφεία, συζητούσαμε, δουλεύαμε μαζί στο γήπεδο. Είναι σημαντικό να σε γνωρίζουν, να ξέρουν πως έχεις βρεθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον για παράδειγμα. Όλα αυτά βοήθησαν στο να μου προσφερθεί αυτή η δουλειά. Γενικά δεν είναι εύκολο να έρθει στην Αμερική ένας Ευρωπαίος. Εμένα μου έβγαλαν visa επιστήμονα σαν να είμαι στη NASA και με περίμεναν πέντε μήνες. Ήταν κάτι πολύ τιμητικό αλλά είναι και μια θέση που έχει μεγάλες προκλήσεις. Πέρασα πέντε συνεντεύξεις για να προσληφθώ.

Ποια ήταν η σχέση σoυ με τον Τσάβι και πώς τον έζησες;

Τον Τσάβι τον γνώρισα στην Aspire Academy ως μέντορα, ακόμα έπαιζε ποδόσφαιρο. Ήταν πάντα πολύ ευγενικός, πολύ τυπικός. Μια μέρα πήγαινε στην καφετέρια και ήμουν κοντά του και αποφάσισα να του ζητήσω να βγάλουμε μια φωτογραφία. Του λέω: ‘Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σου;’ και μου απαντά ‘Πώς δεν μπορείς;’. Μετά πήρε το κινητό μου κι έβγαλε εκείνος τη φωτογραφία. Με ρώτησε πράγματα για μένα, για την Κύπρο. Άρχισε να μου μιλά για το Νησί, για μπάλα και για διακοπές του εκεί. Ήταν πολύ εύκολος και πρόσχαρος, μου έκανε εντύπωση.

Στη δουλειά του ήταν απίστευτα μεθοδικός, πάντα έδινε χώρο στους συνεργάτες του. Φαινόταν πως θα γίνει καλός προπονητής, πάντα μας ρωτούσε πράγματα, έκανε δοκιμές. Και θεωρώ πως στο μέλλον θα έχει ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη.

My wonderful experience in Qatar and Aspire Academy is coming to an end. Arriving in Doha almost four years ago, I would never have thought that I would be leaving this place being so full as a professional and as a person.



Arrivederci @Aspire_Academy ⚽️ 🇶🇦 🇨🇾 🇬🇷 pic.twitter.com/R7iCnps72v