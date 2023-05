Ο Ταξιάρχης Φούντας σκόραρε για τρίτο σερί ματς μέσα σε δύο εβδομάδες και έβαλε τη DC United ξανά στο ματς κόντρα στο Σινσινάτι, αλλά το γκολ του δεν ήταν αρκετό για να φέρει την ανατροπή (2-1).

Το νικηφόρο σερί της DC United έσπασε, το σερί τερμάτων του Ταξιάρχη Φούντα, όμως, επεκτάθηκε.

Ο Έλληνας στράικερ δεν σταματά να σκοράρει στο MLS και μετά τα γκολ κόντρα σε Ορλάντο και Σαρλότ, έκανε το 3x3 τις δύο τελευταίες εβδομάδες απέναντι στο Σινσινάτι, δίχως όμως το γκολ του να συνδυαστεί και με το τρίποντο.

Οι πρωτευουσιάνοι βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 2-0 όταν στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης ο Φούντας βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας και τελείωσε τη φάση για το 2-1, σαλπίζοντας έτσι το σύνθημα της ανατροπής η οποία όμως δεν ήρθε ποτέ.

Έτσι, η DC έχασε τους πρώτους βαθμούς της μετά τις 9 Απριλίου και υποχώρησε στην 8η θέση, με τον «Taxi» Φούντα ωστόσο να είναι και πάλι το επίκεντρο στη γραμμή κρούσης.

Taxi Fountas at the back post brings one back late. #VamosUnited pic.twitter.com/WpLbLnu7E0