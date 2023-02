Βραζιλιάνικα ΜΜΕ: «Οι La Galaxy διαπραγματεύονται την απόκτηση του Μαρσέλο»

Ο Μαρσέλο συζητά να συνεχίσει την καριέρα του στην αμερικάνικη ομάδα σύμφωνα με τις υπάρχουσες βραζιλιάνικες πηγές.

Ο 34χρονος Μαρσέλο αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και στη Βραζιλία μεταδίδουν πως συζητά για να κλείσει στους La Galaxy. Ειδικότερα ο Βραζιλιάνος ρεπόρτερ, Γκουστάβο Γκιμαράες, σημειώνει ότι είναι σε διαπραγματεύσεις οι 2 πλευρές για το deal. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα της FIFA η μεταγραφική περίοδος σε ΗΠΑ και Καναδά θα είναι από το διάστημα από τις 31 Γενάρη έως και 24 Απριλίου.

Ο Μαρσέλο ως γνωστόν στον Ολυμπιακό είχε 10 ματς με 3 γκολ. Τις τελευταίες ώρες υπήρξε φημολογία πως συζητούσε με ομάδα του MLS.

A source close to the LA Galaxy tells me that the club is in negotiations to sign the left back Marcelo.



The 34 y/o Brazilian spent four months with Olympiacos where he appeared in 10 games and scored 3 goals. #LAGalaxy #MLS pic.twitter.com/kuQLJ7h8Ot