Η νίκη της Νιού Γιορκ Σίτι επί της Ίντερ Μαϊάμι έφερε το οριστικό τέλος της καριέρας του Γκονζάλο Ιγκουαΐν, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς μετά το τέλος του αγώνα.

Η Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε την ήττα με 3-0 από την περσινή πρωταθλήτρια Νιού Γιορκ Σίτι κι έτσι αποκλείστηκε από τα Play-offs του MLS. Ο αποκλεισμός αυτός επέφερε αυτόματα και το τέλος της καριέρας του Γκονζάλο Ιγκουαΐν, ο οποίος είχε ανακοινώσει σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου πως θα ολοκληρώσει την καριέρα του στο φινάλε της φετινής χρονιάς.

Την σεζόν αυτή ο Γκονζάλο Ιγκουαΐν αγωνίστηκε 31 φορές και σκόραρε 16 τέρματα, μοιράζοντας και τρεις ασίστ, σε σχεδόν 2.000 αγωνιστικά λεπτά, δείχνοντας πως παρέμεινε σε καλό αγωνιστικό επίπεδο μέχρι και τα τελευταία χρόνια της καριέρας του.

Γκονζάλο Ιγκουαΐν: Ο σπουδαίος «Πιπίτα» σε μία ενδεκάδα στιγμών

Ο 34χρονος Αργεντινός, που έχει γεννηθεί στο Μπρεστ, επειδή τότε αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα ο πατέρας του, ολοκλήρωσε την καριέρα του έχοντας 710 συμμετοχές με 335 γκολ και 113 ασίστ σε περίπου 50.000 αγωνιστικά λεπτά. Πέρασε από ομάδες όπως η Ρίβερ Πλέιτ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Νάπολι, η Γιουβέντους, η Τσέλσι και η Μίλαν.

What an incredible career 👏



An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun