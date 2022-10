Ο Λούκας Ζελαραγιάν πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ για την Κολόμπους Κρου εκτελώντας απευθείας φάουλ από την σέντρα του γηπέδου.

Ο 30χρονος Αρμένιος επιθετικός μέσος, ο οποίος διανύει εκπληκτική σεζόν όντας πρώτος σε γκολ (10) και ασίστ (11) για την ομάδα του, άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό με μία τρομερή έμπνευση. Ενώ ετοιμαζόταν να εκτελέσει φάουλ από το κέντρο, είδε τον Καχλίνα εκτός εστίας και απόφασισε να δοκιμάσει να τον κρεμάσει από τα περίπου 50 μέτρα, με την επιλογή του τελικά να τον δικαιώνει.

Lucas Zelarayán really tried it 😱 (via @MLS ) pic.twitter.com/8bvenJF7qP

Το γκολ που σημείωσε ο Λούκας Ζελαραγιάν επετεύχθη από τα 51,3 μέτρα και αποτελεί το τέταρτο τέρμα αναφορικά με την απόσταση από την οποία μπήκε στο MLS από το 2010 κι έπειτα.

Υπέροχο τέρμα πέτυχε και ο Λεονάρντο Καμπάνια στο ματς της Ίντερ Μαϊάμι με την Ορλάντο Σίτι που σκόραρε με τρομερή λόμπα μόλις στο 1ο λεπτό.

Can't start a game any better than this ☄️



(via @MLS)pic.twitter.com/uEF0GckjNl