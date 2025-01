Η Λιλ φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος προορισμός για τον Τσούμπα Άκπομ, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, καθώς ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ αναμένεται να φύγει από τον Άγιαξ.

Στην έξοδο από τον Άγιαξ όλα δείχνουν πως θα οδηγηθεί ο Τσούμπα Άκπομ, ο οποίος είχε πάρει μεταγραφή στον Αίαντα στο καλοκαίρι του 2023.

Ο 29χρονος επιθετικός, που έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και ακούστηκε το περασμένο καλοκαίρι ως μεταγραφικός στόχος ελληνικών ομάδων, αναμένεται να αποχωρήσει από τον ολλανδικό σύλλογο, όπως αναφέρει το «Foot Mercato».

Αρκετοί είναι οι σύλλογοι που ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του, ενώ φαβορί φέρεται να είναι η Λιλ που τον έχει βάλει εδώ και καιρό στο «στόχαστρό» της. Μάλιστα, όπως αναφέρει το γαλλικό δημοσίευμα, ο Άκπομ θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Τζόναθαν Ντέιβιντ, ο οποίος δύσκολα θα παραμείνει στη σύλλογο μετά το πέρας της σεζόν.

