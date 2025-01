Η Λυών, μετά τη γκέλα με τη Ναντ, τερμάτισε τη συνεργασία της με τον Σαζ. Ψηλά στη λίστα των Γάλλων είναι ο Φονσέκα, αλλά η ομάδα αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα.

Η Λυών αποχαιρέτησε τον Πιέρ Σαζ μετά την ισοπαλία με τη Ναντ (1-1)για τη 19η αγωνιστική της Ligue 1, αποτέλεσμα που άφησε την ομάδα στη 6η θέση. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζον Τέχτορ, έχει αναλάβει προσωπικά την αναζήτηση νέου προπονητή, με τον Πάουλο Φονσέκα να είναι στην κορυφή της λίστας του.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς η Λυών αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρειάζεται να εξασφαλίσει 100 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Η ομάδα, λόγω των οικονομικών πιέσεων, δεν έχει περιθώριο να προχωρήσει σε σημαντικές μεταγραφές και ενδέχεται να αναγκαστεί να πουλήσει παίκτες για να καλύψει τις ανάγκες της.

