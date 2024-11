Ο Γουισάμ Μπεν Γιεντέρ κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο της Νίκαιας για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής επίθεσης και καταδικάστηκε σε ποινή διετούς φυλάκισης με αναστολή.

Ένοχος για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής επίθεσης κρίθηκε ο Γουισάμ Μπεν Γιεντέρ, στον οποίο και επιβλήθηκε ποινή διετούς φυλάκισης με αναστολή.

Ο πρώην επιθετικός της Μονακό κάθισε στο εδώλιο τον περασμένο Οκτώβριο, κατηγορούμενος πως επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια νεαρή γυναίκα τον περασμένο Σεπτέμβριο μέσα στο αμάξι του και υπό την επήρεια αλκοόλ, με την εισαγγελία να ζητά τότε ποινή κάθειρξης 30 μηνών και υποχρέωση να εκτίσει τους 12 εξ αυτών στη φυλακή.

Το τελικό πόρισμα από το δικαστήριο της Νίκαιας περιλαμβάνει εν τέλει αναστολή σε ολόκληρο το διάστημα της ποινής, από κοινού με αποζημίωση προς το θύμα ύψους 6,500 ευρώ, αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για έξι μήνες κι επιπλέον πρόστιμο 5.000 ευρώ επειδή αρνήθηκε να συμμορφωθεί στους κανόνες των Αρχών.

Όλα αυτά ενώ ο άλλοτε στράικερ της εθνικής Γαλλίας βρισκόταν ήδη υπό δικαστική επιτήρηση εδώ κι έναν χρόνο έχοντας πληρώσει εγγύηση 900.000 ευρώ μετά την καταγγελία βιασμού μιας άλλης γυναίκας σε πάρτι το καλοκαίρι του 2023, υπόθεση για την οποία κατηγορείται για «βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση» από κοινού με τον μικρό αδερφό του, Σαμπρί Μπεν Γιεντέρ.

Εκτός των σεξουαλικών υποθέσεων, ο Γάλλος στο παρελθόν έχει επίσης καταδικαστεί στην Ισπανία για φορολογική απάτη, ενώ αναμένεται να περάσει σε ακόμα μία δίκη στα τέλη Δεκεμβρίου για ψυχολογική βία κατά της συζύγου του εν μέσω της διαδικασίας έκδοσης του διαζυγίου που ξεκίνησε τον Μάιο του 2023.

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος φορ δεν έχει ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι και τη λήξη του συμβολαίου του στους Μονεγάσκους.

🚨🇫🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Wissam Ben Yedder has been found guilty of sexual assault whilst intoxicated, reports @RMCsport.



- 2 year suspended prison sentence

- €6,500 to the victim

- €5,000 fine

- 6 month ban on his drivers licence pic.twitter.com/ekh0355isG