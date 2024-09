Την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπο του Λουίς Ενρίκε φαίνεται να δείχνει η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία είναι έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ισπανό τεχνικό.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επιθυμεί να κρατήσει στον πάγκο της τον Λουίς Ενρίκε και να πορευτεί μαζί του για περαιτέρω χρόνια.

Γι' αυτό και, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο σύλλογος ετοιμάζεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ισπανό προπονητή, προκειμένου οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

Ο Ενρίκε πήγε στην Παρί το καλοκαίρι του 2023 κατακτώντας το νταμπλ την περσινή σεζόν με τους Παριζιάνους. Με το συμβόλαιό του να λήγει το επόμενο καλοκαίρι, η διοίκηση φαίνεται πως στηρίζει το έργο του στην ομάδα, ενώ μάλιστα το φετινό καλοκαίρι ο Ενρίκε είχε πλήρη συμμετοχή στο μεταγραφικό πλάνο της Παρί.

