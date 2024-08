Η Λανς, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στα playoffs του Conference League, είναι έτοιμη να ενισχύσει το ρόστερ της με τον δανεισμό του επιθετικού Μαρτίν Σατριάνο από την Ίντερ.

Η Λανς, που μετρά αντίστροφα για το ματς με τον Παναθηναϊκό στα playoffs του Conference League (22/08), βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, καθώς ο γαλλικός σύλλογος έχει συμφωνήσει με την Ίντερ για τον δανεισμό του επιθετικού Μαρτίν Σατριάνο.

Ο 23χρονος Ουρουγουανός επιθετικός, ο οποίος εντάχθηκε στην Ίντερ το 2020, επέκτεινε τη συνεργασία του με τον ιταλικό σύλλογο έως το 2027. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή τη σεζόν θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Λανς.

Η επιλογή του 23χρόνου επιθετικού δεν ήταν τυχαία, αφού ο παίκτης είναι πολύ γνώριμος στον προπονητή των Γάλλων, Γουίλ Στιλ, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική περίοδος αγωνίστηκε στην Μπρεστ υπό τις οδηγίες του.

Ο δανεισμός του Σατριάνο αναμένεται να προσφέρει νέα δυναμική στην ομάδα της Λανς, που επιθυμεί να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Ο Σατριάνο την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπρεστ, με την οποία είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 6 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.

🚨🔴🟡🇺🇾 #Ligue1 |



🔐 Accord trouvé entre Martin Satriano et le RC Lens



🔐 Accord quasiment trouvé entre l'Inter Milan et le RC Lens pour un prêt avec OA obligatoire



❌️ L'OM a décidé de ne pas aller plus loin dans le dossier



👋 @MatteMorettohttps://t.co/RHwyN7ntmL pic.twitter.com/UX19Om25KN