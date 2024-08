Λίγες ημέρες πριν τις αναμετρήσεις της με τον Παναθηναϊκό η Λανς φέρεται πως είναι έτοιμη να παραχωρήσει τον βασικό της κεντρικό αμυντικό Κέβιν Ντάνσο στην Αταλάντα.

Ο βασικός στόπερ της Λανς , Κέβιν Ντάνσο βρίσκεται σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, μια «ανάσα» από την Αταλάντα.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ ο 25χρονος Αυστριακός κεντρικός αμυντικός έχει ήδη συμφωνήσει για τους όρους του συμβολαίου του με την ιταλική ομάδα που προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του.

Ο Ντάνσο την περασμένη σεζόν μέτρησε 38 εμφανίσεις με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας και σημείωσε ένα γκολ.

Να θυμίσουμε πως το γαλλικό κλαμπ θα βρεθεί σύντομα στο δρόμο Παναθηναϊκού για τα Play Off του Conference League λίγα 24ωρα πριν παραχώρησε τον βασικό της επιθετικό, Ελί Γουάχι στη Μαρσέιγ.

