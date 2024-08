Όπως μετέδωσε το αργεντίνικο TyC Sports, μετά την Ατλέτικο Μαδρίτης, και η Παρί Σεν Ζερμέν ενδιαφέρεται έντονα για τον Χούλιαν Άλβαρες, ενώ είναι έτοιμη να καταθέσει δελεαστική πρόταση τόσο στη Μάντσεστερ Σίτι όσο και στον Αργεντινό φορ.

«Ξιφομαχία» στον ορίζοντα ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Ατλέτικο Μαδρίτης για τα... μάτια του Χούλιαν Άλβαρες. Όσο οι Ισπανοί βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Αργεντινού φορ, οι Παριζιάνοι, σύμφωνα με το TyC Sports, ετοιμάζουν «σφήνα» για να τους χαλάσουν τα σχέδια.

