Σύμφωνα με το Athletic υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Μαρσέιγ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη μεταγραφή του Μέισον Γκρίνγουντ, ο οποίος θεωρείται ανεπιθύμητος για τους οπαδούς των Μασσαλών.

Προς Μασσαλία οδεύει ο Μέισον Γκρίνγουντ. Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν του Athletic υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ της Μαρσέιγ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη μεταγραφή του διεθνή Άγγλου επιθετικού.

Με βάση το δημοσίευμα οι δυο πλευρές τα βρήκαν για ένα ποσό της τάξης των 27,6 εκατομμυρίων ευρώ συν ακόμα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους. Μάλιστα αν το deal ολοκληρωθεί οι Κόκκινοι Διάβολοι θα κρατήσουν και μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Γιουνάιτεντ θα διατηρήρσει ποσοστό για τον Γκρίνγουντ μεταξύ 40% και 50%.

🚨 EXCL: Marseille reach agreement with Manchester United to sign Mason Greenwood. Proposed deal remains subject to 22yo forward’s approval: not yet in place. Price €31.6m (€27.6m fixed, €4m add-ons) + large share of future sale @TheAthleticFC #OM #MUFC https://t.co/QOIJRyUcZL