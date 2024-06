Η Μαρσέιγ ολοκλήρωσε την τεράστια κίνηση της πρόσληψης του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Μετά την ανεπίσημη συμφωνία που αποκαλύφθηκε πριν λίγες μέρες, η Μαρσέιγ επισημοποίησε το τεράστιο deal με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι της Μπράιτον. Οι Μασσαλοί ενημέρωσαν με ανακοίνωσή τους για την συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Αυτή τη στιγμή η Μαρσέιγ εργάζεται για να κλείσει τα θέματα που απομένουν σχετικά με κείνον και το σταφ του προκειμένου να έρθει τις επόμενες μέρες στην Γαλλία και να πιάσει δουλειά. Ο Ιταλός κόουτς έλυσε κοινή συναινέσει την συνεργασία του με τους «γλάρους», χωρίς να πάρει χρήματα από το εναπομέιναν συμβόλαιό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια εμπλοκή της Μπράιτον στην όλη ιστορία, κάτι που σκεφτόταν η αγγλική ομάδα εξαιτίας της άμεσης εύρεσης νέου συλλόγου από τον Ντε Τσέρμπι.

Ο 45χρονος Ιταλός τεχνικός είχε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της Μπράιτον από τον Σεπτέμβριο του 2022 ενώ παλαιότερα είχε εργαστεί σε Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σασουόλο, Μπενεβέντο, Παλέρμο, Φότζια και Ντάρφο Μποάριο.

Official Statement from Olympique de Marseille:



Read here 👉 https://t.co/jpUnss0Jnz pic.twitter.com/n3dKxyA9rN