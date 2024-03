Κεμπαμπτζίδικο στη Γαλλία συγκρίνει το ψωμάκι του με το... κρανίο του Μπαπέ και ο Γάλλος ετοιμάζεται να απαντήσει με μηνύσεις.

Το όνομά του Κιλιάν Μπαπέ ξεπήδησε και πάλι στην επικαιρότητα, αλλά όχι για τους λόγους που φαντάζεστε...

Προφανώς το πολύκροτο μέλλον του παραμένει σε πρώτο πλάνο με μια μετακόμιση στη Μαδρίτη να φαντάζει προς το παρόν ως το πιο πιθανό σενάριο όμως την ίδια στιγμή ο Γάλλος προκάλεσε ξανά το ντόρο στα social media για την κόντρα του με ένα... κεμπαμπτζίδικο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ρεπορτάζ του «ESPN», ο 25χρονος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται να προβεί σε μηνύσεις εναντίον ενός κεμπαμπτζίδικου στη Γαλλία, το οποίο χρησιμοποιεί το όνομά του για να περιγράψει σάντουιτς δίχως τη συναίνεση του ποδοσφαιριστή.

Πρόκειται για μαγαζί που ανήκει στον διάσημο Γάλλο infuencer, Μοχάμεντ Χένι, που έχει στήσει την επιχείρησή του στη Μασσαλία και ο οποίος αποφάσισε να περιγράψει ένα από τα σάντουιτς ως «ψωμάκι τόσο στρογγυλό, όσο το κρανίο του Κιλιάν Μπαπέ».

Ο Γάλλος φαίνεται πως δεν εκτίμησε τη χειρονομία του Χένι και πρόκειται να ακολουθήσει την νομική οδό προκειμένου το όνομα και η περιγραφή του να... εξαφανιστεί δια παντός από το συγκεκριμένο κεμπαμπτζίδικο.

