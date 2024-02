Η Παρί εξετάζει τον Αλ Ταμάρι, πρώην του ΑΠΟΕΛ για αντικαταστάτη του Μπαπέ

Τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ, Μούσα Αλ Ταμάρι «τσεκάρει» η Παρί Σεν Ζερμέν, ως αντικαταστάτη του Κιλιάν Μπαπέ που θα αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Με την αποχώρηση του Κιλιάν Μπαπέ το προσεχές καλοκαίρι να είναι δεδομένη στο στρατόπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν τους πιθανούς αντικαταστάτες του Γάλλου σούπερ-σταρ.

Μεταξύ των ονομάτων ωστόσο βρίσκεται και ένας... «Κύπριος». Ο λόγος για τον Μούσα Αλ Ταμάρι, τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ και νυν της Μονπελιέ, ο οποίος σύμφωνα με τη «L'Equipe» είναι στη λίστα των ανθρώπων των πρωταθλητών Γαλλίας, παρέα με αστέρες όπως οι Μπερνάρντο Σίλβα και Μοχάμεντ Σαλάχ.

Την τρέχουσα σεζόν ο winger από την Ιορδανία μετράει 4 γκολ και 3 ασίστ σε 18 συμμετοχές στη γαλλική Ligue 1, ενώ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ασιατικό Κύπελλο, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά με την Ιορδανία και σημειώνοντας ένα από τα γκολ του τουρνουά.

