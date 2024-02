Παρελθόν αποτελεί από τη Μαρσέιγ ο Τζενάρο Γκατούζο με τη διοίκηση της γαλλικής ομάδας να έχει στοχεύσει στον Κριστόφ Γκαλτιέ.

Καταδικαστική ήταν για τον Τζενάρο Γκατούζο η ήττα από την Μπρεστ, καθώς η διοίκηση της Μαρσέιγ αποφάσισε να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι Μασσαλοί διανύουν μια πολύ άσχημη περίοδο, μετρώντας επτά συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη σε πρωτάθλημα και κύπελλο, με τον Ιταλό προπονητή να πληρώνει το τίμημα, χάνοντας τη θέση του.

