Ανατροπή στην... ανατροπή με την περίπτωση του Γκαμπριέλ Μοσκάρδο στην Παρί, καθώς παρά τα προβλήματα που προέκυψαν το deal έκλεισε στα 22 εκατ. ευρώ.

Επιτέλους... πράσινο φως για τη μεταγραφή του Γκάμπριελ Μοσκάρδο στην Παρί Σεν Ζερμέν! Ένας τραυματισμός του Βραζιλιάνου που αναμένεται να τον θέσει εκτός για τους επόμενους τρεις μήνες έθεσε σε κίνδυνο το deal μεταξύ των Παριζιάνων και της Κορίνθιανς, όμως φαίνεται πως όλα παίρνουν ξανά το δρόμο τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο ομάδες τελικά κάθισαν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έδωσαν τα χέρια για την ολοκλήρωση της μετακίνησης!

Το κόστος της μεταγραφής θα ανέρχεται στο φιξ ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμα δυο εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους. Από την πλευρά του ο Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, αλλά θα παραμείνει στην Κορίνθιανς ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τη φετινή σεζόν ο 18χρονος αμυντικός χαφ έχει καταγράψει 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.

