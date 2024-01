Ο Μάτιτς ξεκαθάρισε πως δεν θα συνεχίσει στη Ρεν και πιέζει να πάρει μεταγραφή στη Λιόν, αλλιώς θα σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Ο Νεμάνια Μάτιτς έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεν και πλέον πιέζει τη διοίκηση να πάρει μεταγραφή στη Λιόν, αλλιώς σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλει «τέλος» στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Σύμφωνα με την «Equipe», ο Σέρβος μέσος αποχώρησε από το group των παικτών στο WhatsApp και πήρε τα πράγματά του από το ντουλάπι των αποδυτηρίων. Αξίζει να σημειωθεί, πως οι δύο πρώτες προτάσεις που κατέθεσαν οι Λιονέ δεν έγιναν όμως δεκτές από τη Ρεν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον έντονο εκνευρισμό του ποδοσφαιριστή.

🚨 Nemanja Matić would consider retiring from football if Rennes and Lyon cannot agree on a transfer. 👋🇷🇸



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/EB3CDeScXu