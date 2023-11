«Έκρηξη» από τους οργανωμένους της Λυών, οι οποίοι επιτέθηκαν στη διοίκηση για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας με τον Φάμπιο Γκρόσο να προσπαθεί να τους ηρεμήσει.

Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι η Λυών, η οποία σε αυτή τη φάση μοιάζει αδύνατο να βρει διέξοδο από τον αγωνιστικό λαβύρινθο.

Οι Λιονέ παραμένουν στην τελευταία θέση της Ligue 1 μετά από δέκα αγωνιστικές και οι σκηνές που ακολούθησαν μετά την ισοπαλία με τη Μετς ήταν εκδηλωτικές της κατάστασης που επικρατεί.

Μετά το τελικό σφύριγμα οι οργανωμένοι έσπασαν τη σιωπή τους, με τον επικεφαλής των ultras να παίρνει το μικρόφωνο και να επιτίθεται στη διοίκηση μπροστά στον Φάμπιο Γκρόσο.

«Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κανείς από το κλαμπ για να σε βοηθήσει ούτε τώρα, ούτε μέσα στην εβδομάδα. Δεν είναι δική σου δουλειά να είσαι εδώ μπροστά μας τώρα. Αν έχεις κάτι να μας πεις, πες το. Αν δεν θέλεις να πεις τίποτα δεν θα σε παρεξηγήσουμε, δεν είναι δική σου δουλειά να είσαι εδώ. Δεν έχουμε κάτι μαζί σου».

Από την πλευρά του ο προπονητής της Λυών έδρασε κατευναστικά και εξήρε τη στάση των οπαδών για τη στήριξή τους.

«Σας το λέω συνέχεια, είστε ξεχωριστοί. Θα δώσουμε τα πάντα, γιατί το αξίζετε. Ευχαριστούμε για όλα. Κάναμε τα πάντα να κερδίσουμε απόψε. Δεν θα εγκαταλείψουμε. Σας υπόσχομαι να δώσουμε τα πάντα και ελπίζω ότι αυτό θα είναι αρκετό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει το κλίμα.

🇫🇷📢 Lyon ultras wanted to speak to manager Fabio Grosso after the 1-1 draw...



"The problem, there is no one from the club who is there to support you."



"If you have something to tell us, do it, if you don't: it's not up to you, we won't blame you." pic.twitter.com/9Jz1ml2Qcj