Viral έγινε το σκηνικό μεταξύ των μασκότ της Ρεν και της Ναντ, όταν η πρώτη έκανε κίνηση.... ράγκμπι στη δεύτερη και την έστειλε εκτός γηπέδου με φορείο.

Η Ρεν επέστρεψε στις νίκες το Σαββατοκύριακο απέναντι στη Ναντ, καθώς επικράτησε με 3-1 για να ανέβει έξι θέσεις πάνω στη βαθμολογία.

Η μονομαχία πάντως μεταξύ των δυο ομάδων δεν ήταν η μοναδική στον αγωνιστικό χώρο! Τις τελευταίες ώρες άλλωστε έχει γίνει viral το σκηνικό με τις μασκότ των δυο συλλόγων που είχαν τη δική τους προσωπική κόντρα.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, η μασκότ της Ρεν κατεδάφισε με κίνηση ράγκμπι την αντίστοιχη της Ναντ, η οποία μάλιστα χρειάστηκε φορείο για να αποχωρήσει από το γήπεδο...

FC Nantes’ mascot had to be stretchered off after being rugby tackled by Brittany rivals Rennes’ mascot yesterday evening 🤣 pic.twitter.com/IHbtFIlowJ