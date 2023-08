Η Μαρσέιγ επισημοποίησε την απόκτηση του Χοακίν Κορέα από την Ίντερ με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, δίνοντας το ελεύθερο στους Νερατζούρι να ολοκληρώσουν την επιστροφή του Αλέξις Σάντσες που υπέγραψε ως ελεύθερος για έναν χρόνο.

Το «ντόμινο» ενισχύσεων μεταξύ Μαρσέιγ και Ίντερ ολοκληρώθηκε κι επίσημα, με τους Μαρσεγιέζους να ανακοινώνουν τον Χοακίν Κορέα και τους Νερατζούρι να επαναφέρουν μετά από έναν χρόνο τον Αλέξις Σάντσες στο «Μεάτσα».

Ο γαλλικός σύλλογος, παρά το οικονομικό «πλήγμα» του αποκλεισμού από το Champions League, συνεχίζει δυναμικά στο θερινό παζάρι και απέκτησε τον 29χρονο Αργεντινό επιθετικό, αρχικά ως δανεικό για έναν χρόνο αντί 2 εκατ. ευρώ και με οψιόν αγοράς στα 10 εκατομμύρια ευρώ που θα ενεργοποιηθεί αυτόματα αν η ομάδα του Μαρθελίνο τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις της Ligue 1 που οδηγούν απευθείας στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από την άλλη, η Ίντερ περίμενε αυτή την αποχώρηση ώστε να μπορέσει να προχωρήσει την επιστροφή του Χιλιανού εξτρέμ στο Μιλάνο. Έναν χρόνο αφότου μετακόμισε στη Μασσαλία, ο Σάντσες αποτελεί και πάλι παίκτη της Ίντερ υπογράφοντας ως ελεύθερος για έναν χρόνο και θα πλαισιώσει με την εμπειρία του τον βασικό κορμό επιθετικών της ομάδας του Σιμόνε Ιντζάγκι.

Alexis Sánchez has signed as new Inter player on short term deal — free transfer completed today. ⚫️🔵🇨🇱



He’s back at the club after spending last season to Olympique Marseille. pic.twitter.com/keXxS3WTrk