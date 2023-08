Έτοιμη να κάνει νέα πρόταση στον Κιλιάν Μπαπέ είναι η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία είναι αποφασισμένη να τον κρατήσει στο Παρίσι.

Το σίριαλ μεταξύ Κιλιάν Μπαπέ και Παρί Σεν Ζερμέν καλά κρατεί, με τους Παριζιάνους να είναι έτοιμοι να καταθέσουν νέα πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα η Παρί έκανε πρόταση επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών την Τρίτη (8/8), ωστόσο ο Γάλλος σταρ την απέρριψε λόγω... Ρέαλ Μαδρίτης. Πλέον η διοίκηση των Παριζιάνων είναι έτοιμη να κάνει εκ νέου πρόταση στον Μπαπέ, με στόχο να φτιάξει τις μεταξύ τους σχέσεις και να τον κρατήσει στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Υπενθυμίζουμε πως ο Λουίς Ενρίκε άφησε εκτός αποστολής τον Μπαπέ, στην πρεμιέρα της Ligue 1 και την αναμέτρηση κόντρα στη Λοριάν.

