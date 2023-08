Τη μεταγραφή του Τζενγκίζ Ουντέρ από τη Μαρσέιγ «έκλεισε» η Φενερμπαχτσέ, με τον Τούρκο να αναμένεται να έχει αποχωρήσει κι επίσημα από τους Μασσαλούς πριν το παιχνίδι του «Βελοντρόμ» κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Έναν «Μασσαλό» λιγότερο θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην κρίσιμη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League απέναντι στη Μαρσέιγ.

Ο λόγος για τον Τσενγκίζ Ουντέρ ο οποίος θα αποχωρήσει από τη γαλλική ομάδα με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Τούρκοι τα βρήκαν σε όλα με τους Γάλλους και ο μεσοεπιθετικός αναμένεται άμεσα στην πατρίδα για να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή.

Έτσι, φαντάζει απίθανο να βρεθεί την Τρίτη (15/08) έστω και στον πάγκο της Μαρσέιγ, όπως συνέβη στο παιχνίδι της Λεωφόρου.

Cengiz Ünder to Fenerbahçe, here we go! Agreement reached with OM on a permanent transfer — deal now being completed 🚨🟡🔵 #Fener #OM



Ünder, prepared to travel for medical tests soon. Follows Fred as new signing for Fener. pic.twitter.com/dyig7zK8eX