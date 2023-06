Μία ανάσα βρίσκεται η Μαρσέιγ από την απόκτηση του Ζοφρί Κοντογκμπιά, ο οποίος αναμένεται να περάσεις από τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Κοντά στην απόκτηση του Ζοφρί Κοντογκμπιά βρίσκεται η Μαρσέιγ, η οποία τα έχει βρει σε όλα με την Ατλέτικο Μαδρίτης και πλέον απομένουν μόνο οι υπογραφές.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η γαλλική ομάδα τα έχει βρε με τους Ροχιμπλάνκος για την απόκτηση του Γάλλου χαφ, ο οποίος αναμένεται να περάσει σύντομα από τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Το deal της μεταγραφής αναμένεται να κοστίσει 8 εκατ. ευρώ και αν ολοκληρωθεί θα είναι η πρώτη προσθήκη στο ρόστερ της εποχής Μαρθελίνο στον πάγκο των Μασσαλών.

O Κοντογκμπιά αγωνιζόταν τα τελευταία τρία χρόνια στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία σε 93 παιχνίδια σκόραρε ένα γκολ και κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 2020-21.

Geoffrey Kondogbia to OM, here we go! Agreement completed with Atlético on €8m fee. Kondogbia only wanted to join OM 🚨🔵 #OM #TeamOM



Contract will be valid until June 2027.



Medical tests being scheduled. Done deal, first signing for Marcelino as new Olympique Marseille coach. pic.twitter.com/GJcDx47Y29