Φιέστα γεμάτη χαμόγελα αλλά και... αποδοκιμασίες για την «διχασμένη» Παρί Σεν Ζερμέν, με τους Λιονέλ Μέσι και Κριστόφ Γκαλτιέ να γίνονται στόχοι της κερκίδας.

Μπορεί η ήττα από την Κλερμόν να σπίλωσε το αντίο των Λιονέλ Μέσι και Σέρχιο Ράμος από την Παρί, όμως δεν ήταν αρκετή για να χαλάσει το πάρτι που είχε στηθεί στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Μόλις η λάμψη του τροπαίου εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο όλα τα υπόλοιπα ξαφνικά φάνηκαν ασήμαντα, με τους Παριζιάνους να πανηγυρίζουν μια ακόμα κατάκτηση της Ligue 1.

Αφού το κλαμπ μερίμνησε για την κατάσταση υγείας του Σέρχιο Ρίκο μέσα από ένα γιγαντιαίο πανό που δέσποζε στον αγωνιστικό χώρο, ακολούθησε show από πυροτεχνήματα που έβαλαν στο κλίμα γιορτής τους οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο.

PSG’s title celebrations open with a message for Sergio Rico. 📸 @rafajuc pic.twitter.com/27HUzve9Yk

Fireworks in the Parc, before the title celebrations. @psgcommunity_ 🎇🏆

pic.twitter.com/WUSdHhAtSg