Μουρίνιο: «Εάν με έψαξαν οι άνθρωποι της Παρί, δεν με βρήκαν»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε ανοιχτά για τα «σενάρια» που τον θέλουν να βρίσκεται σε επαφές με την Παί Σεν Ζερμέν και τις διέψευσε με τον... δικό του τρόπο.

Ο Κριστόφ Γκαλτιέ αναμένεται να μην συνεχίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν μετά την ολοκλήρωση της φετινής Ligue 1. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του RMC ο Λουίς Κάμπος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον ατζέντη του Ζοσέ Μουρίνιο, παρόλο που έχει συμβόλαιο με τη Ρόμα μέχρι το 2024 και οι Παριζιάνοι τον θεωρούν ως την καλύτερη δυνατή λύση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του πρώτου ημιτελικού του Europa League κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν ο Special One ρωτήθηκε για τα εν λόγω δημοσιεύματα και αρκέστηκε να απαντήσει «Εάν με κάλεσαν, δεν με βρήκαν, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί τους».

🎙️ José Mourinho: "An interest from PSG? If they're looking for me, they didn't find me because they haven't talked to me [laughs]!" 👀



