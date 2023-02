Ο Κιλιάν Μπαπέ έχασε πέναλτι σε δυο χρόνους κόντρα στην Μονπελιέ, τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 20'.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν τρομερά άτυχος στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μονπελιέ. Οι Παριζιάνοι κέρδισαν πέναλτι στο 8', ο Γάλλος σούπερ σταρ ανέλαβε την εκτέλεση, ο Λεκόμτ τον νίκησε, όμως ο διαιτητής έδωσε επανάληψη. Στη δεύτερη του προσπάθεια σημάδεψε το δoκάρι και εν συνεχεία πήρε το ριμπάουντ αλλά... κατάφερε να αστοχήσει σε κενή εστία. Το «κερασάκι» μπήκε στο 21' όταν αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού και άφησε τη θέση του στον νεαρό Εκιτικέ.

Kylian Mbappé:



▪️ Misses a penalty

▪️ Given a retake

▪️ Misses again

▪️ Misses the rebound

▪️ Leaves the game after 21 minutes with an injury



🫠 pic.twitter.com/4QyXHcOLZT