Τα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν προβάρει ο Μίλαν Σκρίνιαρ, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Παριζιάνους και περιμένει να μάθει αν θα μετακομίσει στη Γαλλία μέσα στον Γενάρη ή το καλοκαίρι.

Στο Παρίσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μίλαν Σκρίνιαρ με μοναδικό ερωτηματικό το... πότε!

Σύμφωνα άλλωστε με τους δημοσιογράφους Ρομάνο και Ντι Μάρτζιο, ο Σλοβάκος στόπερ υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν και δεδομένα θα ενσωματωθεί στο κλαμπ ως ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι, όμως οι Παριζιάνοι θέλουν να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να τον φέρουν από τον Γενάρη στη Γαλλία.

Προκειμένου ωστόσο να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να δοθεί και το πράσινο φως από πλευράς Ίντερ, η οποία προς το παρόν δείχνει διστακτική στο ενδεχόμενο να μείνει γυμνή στα στόπερ μεσούσης της σεζόν.

Πόσο δε μάλλον από τη στιγμή που οι οικονομικές προσφορές των Παριζιάνων που κυμαίνονται στα 10 με 15 εκατομμύρια ευρώ δεν φαίνεται να ικανοποιούν τους Νερατζούρι, οι οποίοι την ίδια ώρα γνωρίζουν πως η εναλλακτική είναι να χάσουν ελεύθερο το Σκρίνιαρ το καλοκαίρι.

Milan Škriniar had full agreement with Paris Saint-Germain last July but Inter didn’t want to sell him 🚨🔴🔵 #PSG



He can be considered new PSG player starting from July 2023 on free deal, Spurs or Man Utd were never close.



Paris will try to anticipate the deal & sign him now. pic.twitter.com/gRGXdgREDy