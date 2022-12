Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν με τον Μάρκο Βεράτι για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του.

Τι και αν έχει τη μισή... Ευρώπη στα πόδια του και είναι από τους κορυφαίους Ιταλούς ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή; Ο Μάρκο Βεράτι έχει στο μυαλό του μόνο τη Παρί Σεν Ζερμέν και είναι θέμα χρόνου να μείνει για... πάντα στο Παρίσι.

Ο 30χρονος χαφ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον γαλλικό σύλλογο για να κάνει πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2026.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο διεθνής μέσος σκέφτεται μόνο τους πρωταθλητές Γαλλίας και είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Να θυμίσουμε πως ο ίδιος βρίσκεται στο Παρίσι από το 2012 και έχει ως στόχο να κλείσει εκεί την καριέρα του.

Marco Verratti will sign a new contract with PSG, as expected. He's gonna stay for the next four years and he only wanted Paris Saint-Germain. 🔴🔵🇮🇹 #PSG



New deal expected to be completed very soon. pic.twitter.com/Vz92RibBBU