Ο επενδυτικός όμιλος Qatar Sports Investments, ιδιοκτήτες μεταξύ άλλων της Παρί Σεν Ζερμέν, αγόρασαν το 22% των μετοχών της Μπράγκα.

Η ιδέα υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια στο μυαλό των ιδιοκτητών της Παρί Σεν Ζερμέν...

Όπως και το City Football Group της Μάντσεστερ Σίτι, το Qatar Sports Investment, με επικεφαλής τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί θέλει να αναπτύξει το μοντέλο των «πολλαπλών συλλόγων», δηλαδή να αγοράσει μια ομάδα ναυαρχίδα και πολλαπλούς δορυφορικούς συλλόγους προκειμένου να χτίσει έναν μικρό γαλαξία.

Μετά την Eupen (Βέλγιο), το QSI μόλις αγόρασε το 22% των μετοχών της πορτογαλικής Μπράγκα. Την ανακοίνωση επιβεβαίωσε και η ίδια η πορτογαλική ομάδα. Το deal αποτιμά την Μπράγκα σε 80 εκατομμύρια ευρώ - περίπου τα ίδια χρήματα με αυτά που κατέβαλε το QSI για την Παρί Σεν Ζερμέν το 2011/12.

Qatar adds minority stake in Portuguese team Braga to PSG investment. Also owns Kas Eupen in Belgium. pic.twitter.com/MdzEL3k4nm