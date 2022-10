O Σέρχιο Ράμος άφησε την Παρί Σεν Ζερμέν με δέκα παίκτες στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεμς και έφτασε τις 28 αποβολές στην καριέρα του.

Ακόμα μια αποβολή για τον Σέρχιο Ράμος. Στο 41ο λεπτός της εκτός έδρας αναμέτρησης της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Ρεμς ο Ισπανός προσπάθησε να κόψει τον Λόπι, ο οποίος δεν έπεσε καν και στη συνέχεια του έκανε φάουλ ο Μάρκο Βεράτι. Ο διαιτητής «είδε» πως ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε φάουλ για κίτρινη κάρτα, ο Ράμος αντέδρασε έντονα στον «ρεφ» για την απόφαση του και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα. Αυτή ήταν η πρώτη αποβολή του πολύπειρου στόπερ μέσα στη σεζόν, η δεύτερη του σε 27 ματς με τους Παριζιάνους αυτές τις δυο σεζόν και η 28η στην καριέρα του!

Sergio Ramos Red card against Reims Ramos is the Goat 🔥😅 pic.twitter.com/Ghw12arQYY