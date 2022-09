Μπορεί ο κόσμος να γέλασε με την φωνή που δεν έβγαινε, όμως, ο Αλεξάντρ Λακαζέτ έχει πρόβλημα από τον Αύγουστο και σύντομα θα μπει στο χειρουργείο για αφαίρεση πολύποδα από τις φωνητικές του χορδές!

Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και νυν της Λυών στην οποία αποφάσισε να επιστρέψει το φετινό καλοκαίρι, προκάλεσε γέλια σε πρόσφατες δηλώσεις του on camera με τον τρόπο που μιλούσε.

Άλλος έκανε λόγο για... φωνή Μίκυ Μάους, άλλος για ήλιο που είχε καταπιεί ο ποδοσφαιριστής, ωστόσο, το θέμα τελικά ήταν αρκετά πιο σοβαρό.

Ο Λακαζέτ από τον Αύγουστο αντιμετωπίζει έντονες ενοχλήσεις και πόνους στον λαιμό και τελικά διαγνώστηκε με πολύποδα στις φωνητικές χορδές.

Αυτό τον οδηγεί στο χειρουργείο την επόμενη εβδομάδα προκειμένου ν' αφαιρεθεί και να επιστρέψει η φωνή του!

Ain’t no way Lacazette sounds like this pic.twitter.com/j9K5n42QBz