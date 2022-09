Ένας από τους βοηθούς του διαιτητή της αναμέτρησης της Τρουά με τη Ρεν λιποθύμησε λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης και αποχώρησε με φορείο.

Το «Stade de l'Aube»... πάγωσε λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της Τρουά με τη Ρεν για την 6η αγωνιστική της Ligue 1. Κατά την παρουσίαση των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο ένας εκ των δυο βοηθών του διαιτητή λιποθύμησε! Βασικοί και αναπλήρωματικοί παίκτες των δυο ομάδων, όπως και μέλη των κλαμπ σχημάτισαν έναν κύκλο γύρο από τον αναίσθητο ρεφ, την ώρα που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο βοηθός του διαιτητή Βερνίς βρήκε εν τέλει τις αισθήσεις και μάλιστα καθυσήχασε άπαντες με ένα χαμόγελο, ενώ μεταφερόταν εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο.

One of the match officials in the league game between Troyes and Rennes has just collapsed before kick-off. #ESTACSRFC pic.twitter.com/FIZGxGD8zo