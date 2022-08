Στην 4η αγωνιστική και με ανατροπή σε 6 λεπτά σκοράροντας τρεις φορές, η εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στο Europa League, Ναντ, πανηγύρισε την πρώτη φετινή της νίκη φτάνοντας στο τελικό 3-1 επί της Τουλούζ.

Οι φιλοξενούμενοι στο «Μποζουάρ» έδειξαν πρόθεση να δώσουν συνέχεια κακό σερί της Ναντ στην έναρξη της φετινής σεζόν και να την κρατήσουν μακριά από το θετικό αποτέλεσμα.

Τρέχοντας από αριστερά στο χώρο και προστατεύοντας άριστα τη μπάλα με το σώμα προτού κάνει το διαγώνιο τελείωμα, ο Ζακάρια έβαλε μπροστά την Τουλούζ στο 15ο λεπτό και το 1-0 παρέμεινε σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο.

Η είσοδος του Μοχάμεντ στην ανάπαυλα έπαιξε σημαντικότατο ρόλο μαζί με τον Γκεσάντ που αρχικά στο 50' ισοφάρισε για την εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στο Europa League.

Πέντε λεπτά αργότερα ο σκόρερ έκανε από δεξιά τη σέντρα για την κεφαλιά του Μοστάφα και την ολική ανατροπή (2-1).

Η Ναντ θα έφτανε και σε τρίτο τέρμα, το οποίο έπρεπε να ελεχθεί επί... 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα από τον VAR για να παρθεί η απόφαση για την εγκυρότητα.

Ο Σιμόν χρίστηκε επίσημα στο 63', από στρώσιμο του Μοχάμεντ και δυνατό σουτ του Νιγηριανού, που διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Mostafa Mohamed Scored his first goal with FC Nantes@mmostafa_11 pic.twitter.com/GYiRoE2fdY