Το CAS δικαίωσε σε δεύτερο βαθμό τη Ναντ για την υπόθεση του Εμιλιάνο Σάλα και η Κάρντιφ είναι αναγκασμένη να πληρώσει έξι εκατομμύρια ευρώ στο γαλλικό κλαμπ! Κατηγορηματική άρνηση από τους Βρετανούς να δεχτούν την απόφαση.

Το 2019 ο Εμιλιάνο Σάλα σκοτώθηκε στα 28 του χρόνικα σε τραγικό αεροπορικό δυστύχημα κατά το ταξίδι του στην Αγγλία για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του από τη Ναντ στην Κάρντιφ. Το «deal» είχε κλείσει στα 17 εκατομμύρια ευρώ και τα δυο κλαμπ βρίσκονται στα δικαστήρια εδώ και χρόνια για το αν οι Άγγλοι θα πρέπει να δώσουν τα χρήματα που είχαν συμφωνηθεί, καθώς είχαν «πέσει» οι υπογραφές στα συμβόλαια.

Το CAS δικαίωσε και σε δεύτερο βαθμό τη Ναντ και η Κάρντιφ είναι αναγκασμένη να πληρώσει έξι εκατομμύρια ευρώ που είναι η πρώτη δόση που είχαν συμφωνήσει οι δυο ομάδες για τη μεταγραφή του εκλιπόντα Αργεντινού επιθετικού. Φυσικά η πλευρά της ομάδας της Championship αποδοκιμάζει την απόφαση και δεν προτίθεται να πληρώσει τα Καναρίνια και αναμένεται να απευθυνθεί στο ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

