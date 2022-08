Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Ρόνι Λόπες, είναι κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη γαλλική Ligue 1.

O Ρόνι Λόπες για ακόμα μια σεζόν δεν έχει χώρο στα αγωνιστικά πλάνα της Σεβίλλης και ψάχνει τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε για λογαριασμό του Ολυμπιακού με τη μορφή δανεισμού και φέτος αναμένεται να μετακομίσει στη Γαλλία για λογαριασμό της Τρουά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό το κλαμπ της Ligue 1 θέλει να αποκτήσει τον 26χρονο εξτρέμ και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είναι κοντά σε συμφωνία με τους Ανδαλουσιανούς. Ο Ρόνι Λόπες την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε σε 27 αγώνες, είχε τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ. Το συμβόλαιο του με τη Σεβίλλη εκπνέει το 2024.

