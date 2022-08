Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μπαπέ - Νεϊμάρ, με τον Γάλλο να ζητά επιτακτικά τη μπάλα για να εκτελέσει και δεύτερο πέναλτι - μετά το πρώτο χαμένο- απέναντι στη Μονπελιέ, όμως ο Βραζιλιάνος του αρνήθηκε!

Το... Game of thrones μεταξύ Κίλιαν Μπαπέ και Νεϊμάρ στην Παρί Σεν Ζερμέν καλά κρατεί. Βίντεο που κυκλοφόρησαν από το ματς με τη Μονπελιέ αποκαλύπτουν νέες πτυχές της μεταξύ τους κόντρας και της φθαρμένης τους σχέσης, καθώς οι δυο τους φαίνεται να είχαν μια διαφωνία για το ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισαν οι Γάλλοι στο 42΄.

Τη στιγμή που ο Μπαπέ είχε αστοχήσει από την άσπρη βούλα είκοσι λεπτά νωρίτερα, τελικά αποφάσισε να πλησιάσει τον Βραζιλιάνο και του ζήτησε τη μπάλα για να αναλάβει την εκτέλεση και του δεύτερου πέναλτι. Ο Νεϊμάρ ωστόσο δεν του έκανε τη χάρη, σκοράροντας από την άσπρη βούλα για το 2-0.

Kylian Mbappe really had the audacity to ask Neymar to give him the second penalty after he he missed his first one 😐

pic.twitter.com/DxFML8jxqf