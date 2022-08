Κεφάτος ο Νεϊμάρ μετά την κατάκτηση του γαλλικού Super Cup, ήταν εκείνος που ζήτησε να κάνει την απονομή των μεταλλίων στους συμπαίκτες του και το έπραξε!

Ο Βραζιλιάνος πέτυχε τα δύο από τα τέσσερα τέρματα της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Ναντ για να έρθει ο πρώτος τίτλος για την ομάδα με τον Γκαλτιέ στην τεχνική ηγεσία.

Ο «Νέι» ήταν επίσης εκείνος που είδε και το χώρο για να στείλει τη μπάλα προς τον Μέσι, με τον Αργεντινό να χρίζεται σκόρερ με υπέροχο τρόπο.

Τη στιγμή της απονομής των μεταλλίων, ο Νεϊμάρ ζήτησε να είναι εκείνος που θα τα έδινε στους συμπαίκτες του κι έτσι έγινε, αφού η χαλαρότητα και η χαρά της περίστασης, το επέτρεψε.

🏅 After his brace, @neymarjr was in charge of distributing the medals ✨



