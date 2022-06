Κοινή επιθυμία φέρεται να ήταν τελικά η αποχώρηση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Αργεντινό να έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση και το «διαζύγιο» να επισημοποιείται τη νέα εβδομάδα.

Μετά την πρόσληψη του Λουίς Κάμπος στη θέση του Λεονάρντο, έρχεται και η αλλαγή στη θέση του προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν για μια νέα εποχή την οποία θέλει να δει ο Νασέρ Αλ – Κελαΐφι στον σύλλογο.

Ο Ποτσετίνο αποχωρεί έχοντας και ο ίδιος σκεφτεί πως δεν του ταιριάζει και δεν θέλει να συνεχίσει στο πρότζεκτ της ομάδας του Παρισιού.

Όπως αναφέρει το «theAthletic», έχει ήδη γίνει η τελική συνάντηση μεταξύ συλλόγου και κόουτς, αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει να σταματήσει η συνεργασία τους κι έτσι πλέον απομένουν τα διαδικαστικά της λύσης του συμβολαίου και η ανακοίνωση από τη νέα εβδομάδα.

🚨 Paris Saint-Germain have agreed with Mauricio Pochettino to part ways. Decision confirmed at meeting last week + feeling mutual. Now finalising exit. Tenure will divide opinion but he’ll hope to replicate success others have had post-#PSG @TheAthleticUK https://t.co/y7wgsXiBPy