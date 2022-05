Κάτοικος Παρισιού θα παραμείνει ο Νούνο Μέντες, μιας και η Παρί ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ και τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή από τη Σπόρτινγκ.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Νούνο Μέντες τη φετινή περίοδο έπεισαν την Παρί Σεν Ζερμέν να μονιμοποιήσει την παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Παριζιάνοι αποφάσισαν να αποκτήσουν τον Πορτογάλο αριστερό μπακ με κανονική μεταγραφή και ενεργοποίησαν τη ρήτρα αγοράς του από τη Σπόριτνγκ Λισαβόνας που ανερχόταν στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο σύλλογος της Πορτογαλίας ειδοποιήθηκε ήδη για τις προθέσεις των Γάλλων μέσω επίσημης επιστολής και πλέον το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση των Παριζιάνων που θα ολοκληρώσει και τυπικά το ζήτημα της μεταγραφής.

Στην πρώτη του σεζόν ως δανεικός στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Μέντες κατέγραψε συνολικά 40 συμμετοχές, σημειώνοντας τέσσερις ασίστ.

Excl: Paris Saint-Germain have now officially triggered buy option clause for Nuno Mendes, comunication has arrived to Sporting with an official letter from PSG. 100% done. 🚨🇵🇹 #PSG



Nuno Mendes [here with his agent Miguel Pinho in Paris] becomes PSG player for €40m fee. pic.twitter.com/UIsIiRYQYk