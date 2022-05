Η Οσέρ νίκησε στα πέναλτι (5-4) τη Σεντ Ετιέν στο Ζοφρουά Γκισάρ, πήραν το εισιτήριο για τη Ligue 1, ρίχνοντας τους «Στεφανουά», οι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και ακολούθησε χάος!

Χαμός στο «Ζοφρουά Γκισάρ»! Mετά από 18 χρόνια στη Ligue 1 η Σεντ Ετιέν υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας και για ακόμα μια φορά ξέσπασαν επεισόδια σε γαλλικό γήπεδο. Η Οσέρ έμεινε όρθια παρά την πίεση των γηπεδούχων, όπως το πρώτο ματς ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1 και στη διαδικασία των πέναλτι έβαλαν και τα πέντε, ενώ ο Μπουντεμπούζε έχασε το πρώτο και «καταδίκασε» την ομάδα του. Οι φιλοξενούμενοι στη «ρώσικη ρουλέτα» νίκησαν με 5-4 και επέστρεψαν στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας μετά από 18 χρόνια.

Saint Etienne relegated to Ligue 2 and the place immediately turns into a Warzone, complete and utter chaos as both sets of players get attacked. 😳 pic.twitter.com/MKFZwU9oNy — ßen (@BCAFCBH) May 29, 2022

Terribles images à Saint Étienne où les supporters ont envahi le terrain pour protester contre la défaite aux tirs au but face à Auxerre. Saint-Etienne sera bien en Ligue 2 l’année prochaine #ASSEAJA pic.twitter.com/Q8RHhbWxYY — Livio 🇮🇹 (@LivioFerrero) May 29, 2022

H Oσέρ άνοιξε το σκορ στο 51' με την κεφαλιά του Σακχί μετά από ασίστ του Οτρέ, οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 76' με τον Μαχντί Καμαρά, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση και εν τέλει στα πέναλτι, όπου οι φιλοξενούμενοι ήταν άχαστοι και εξασφάλισαν την άνοδο. Αμέσως μετά την εύστοχη εκτέλεση του τελευταίου πέναλτι οι οπαδοί των «Στεφανουά» εισέβαλαν στο γήπεδο και επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων, ενώ έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο δεκάδες καπνογόνα.

Saint Etienne are relegated to Ligue 2… This is carnage. pic.twitter.com/qIwpvJ6zOT — Harry (@ArryLavsTheYids) May 29, 2022