Επεισόδια σημειώθηκαν σε μπυραρία στο Παρίσι λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού του Κυπέλλου Γαλλίας ανάμεσα στη Νις και τη Ναντ.

Ξέφυγε η κατάσταση το μεσημέρι του Σαββάτου (7/5) στο Παρίσι λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού του Κυπέλλου Γαλλίας ανάμεσα στη Νις και τη Ναντ στο «Σταντ ντε Φρανς». Έξω από μια μπυραρία στην «Πόλη του Φωτός» oργανωμένοι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν επιτέθηκαν σε φιλάθλους της Νανσί της δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύσουσα για ν αυποστηρίξουν στον τελικό την ομάδα της Νίκαιας, καθώς οι οπαδοί των δυο κλαμπ διατηρούν στενούς δεσμούς. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη Γαλλία 39 εμπλεκόμενοι στα επεισόδια έχουν συλληφθεί, ενώ τουλάχιστον δύο οπαδοί έχουν τραυματιστεί.

French Cup final. 07.05.2022

OGC Nice - Nantes.(match in Paris)



PSG attack AS Nancy (friends with OGC Nice) in the pub before the game.#coupedefrance #OGCNFCN pic.twitter.com/hQAkBrm5l5